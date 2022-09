Colisão entre dois navios causa derrame de fuelóleo no estreito de Gibraltar

O navio graneleiro, OS 35, terá entrado no Estreito de Gibraltar sem autorização e colidido com a embarcação Adam LNG, que estava atracada perto do porto.

O embate rompeu pelo menos dois tanques de combustível que acabou por se espalhar parcialmente no mar.

Além de ter ignorado as ordens do capitão do porto, o navio transportava mais 300 toneladas de matéria prima do que a declarada.

O comandante do graneleiro já foi detido e foi aberta uma investigação sobre o caso.

As autoridades tentam agora limpar o combustível derramado e evitar que se espalhe no mar. Têm ainda de retirar todo o fuelóleo que está dentro do navio, um trabalho que deverá demorar pelo menos dois dias.