Francisco Assis critica declarações do PCP sobre Gorbachev

Francisco Assis criticou, esta quinta-feira, a posição do PCP em relação a Mikhail Gorbachev, responsabilizando-o pela restauração do capitalismo na Rússia.

“Acho estranho que no nosso país ninguém se tenha indignado ainda com a espantosa declaração do Partido Comunista (...) em relação ao senhor Gorbachev”, começou por dizer o antigo candidato a secretário-geral do PS, na 18.ª edição da Universidade de Verão do PSD.

Francisco Assis afirmou também que o PCP “ao lamentar o trabalho do senhor Gorbachev” está a dizer “que se continua a reconhecer no sistema totalitário que matou milhões de pessoas, que condenou milhões de pessoas à prisão, ao silenciamento mais absoluto e foi um dos sistemas mais bárbaros que a história da humanidade conheceu”.

A 18.ª edição da Universidade de Verão do PSD, iniciativa de formação política de jovens que se realiza desde 2003 (com dois anos de paragem em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19), decorre em Castelo de Vide (Portalegre) desde segunda-feira e até domingo, com o encerramento a cargo do presidente do partido, Luís Montenegro.