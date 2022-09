Já se sabe quem é o suspeito que atacou a vice-presidente da Argentina

Um homem apontou uma arma à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, quando esta saía de casa. As autoridades dizem que foi uma tentativa de assassinato. O suspeito, um brasileiro de 35 anos, foi detido no local.

A pistola de calibre 32 tinha cinco balas e estava pronta a disparar, mas encravou no momento em que o homem a apontou a Cristina Kirchner.

A vice-presidente da Argentina, que não sofreu qualquer ferimento, baixa-se imediatamente, enquanto a equipa de segurança e os populares controlam o suspeito, que acabou por ser detido no local.

A polícia não revelou as motivações do atacante, um cidadão brasileiro de 35 anos que, segundo testemunhas no local, não parecia suspeito.

Cristina Kirchner está na vida política ativa há décadas. Ocupa a vice-presidência da Argentina desde 2019. Foi chefe de Estado entre 2007 e 2015 e primeira-dama nos quatro anos antes.

Enfrenta uma acusação de corrupção por alegados crimes cometidos durante a última campanha eleitoral. O procurador pede que seja condenada a 12 anos de prisão e que fique impedida de voltar a ocupar um cargo público para o resto da vida.