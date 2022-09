Mikhail Gorbachev esteve na SIC em 1995

As cerimónias fúnebres do antigo líder soviético Mikhail Gorbachev realizam-se este sábado, em Moscovo, na Rússia, depois do Kremlin ter recusado um funeral de Estado ao homem que ajudou a acabar com a Guerra Fria.

Aplaudido por uns por abrir as portas da democracia para a Rússia e por pôr fim à Guerra Fria sem violência, mas acusado por outros pelas reformas políticas e económicas que levaram ao fim da União Soviética, Mikhail Gorbachev era uma figura controversa.

Em 1995, o último líder soviético esteve na SIC, onde participou no programa "Flashback".