O último adeus a Mikhail Gorbachev

As cerimónias fúnebres do antigo líder soviético Mikhail Gorbachev realizam-se este sábado, em Moscovo, na Rússia, depois do Kremlin ter recusado um funeral de Estado ao homem que ajudou a acabar com a Guerra Fria.

O corpo do último líder da União Soviética está em câmara ardente na Casa dos Sindicatos, onde centenas de pessoas formarem este sábado de manhã uma fila à entrada para prestarem uma última homenagem.