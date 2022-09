Avião privado despenha-se no mar Báltico

Um avião privado despenhou-se, ao final da tarde desde domingo, no mar Báltico, junto à costa da Letónia. A bordo seguiam pelo menos o piloto e um ocupante, mas a informação ainda não foi oficialmente confirmada.

O Cessna, registado na Áustria, tinha descolado do aeroporto de Jerez em Espanha, ao inicio da tarde. Teria como destino a cidade de Colónia na Alemanha.

No entanto, seguiu para norte e deixou de responder às tentativas de contacto. Chegou a ser acompanhado por dois jatos da NATO, que estavam em missão na região. Os militares não conseguiram ver ninguém no cockpit do avião.

A aeronave acabou por despenhar-se no mar. Para o local foram já enviados meios de resgate e socorro também da Lituânia e Suécia.