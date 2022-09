Cães com mais de 10 anos têm maior risco de demência, saiba quais os sinais de alerta

Também à semelhança do ser humano, os cães com menor atividade física têm maior probabilidade de registar um declínio cognitivo. Os cães inativos têm quase sete vezes mais probabilidade de apresentar um declínio cognitivo do que os que são ativos.

Até aos 10 anos de idade, o estudo praticamente não regista casos de animais com Síndrome da Disfunção Cognitiva Canina. Contudo, os donos dos cães com mais de uma década devem estar atentos pois muito pode ser feito para evitar o declínio cognitivo dos seus animais de estimação.

A veterinária sublinha a importância dos "food puzzles", uma espécie de quebra-cabeças com comida, nos quais os cães são estimulados a procurar o sítio onde se escondem os alimentos.

Existem também suplementos alimentares que "têm demonstrado bons resultados no combate ao declínio dos cães, assim como comida especialmente desenvolvida para cães mais velhos", sublinha Dana Varble.

Sinais de alerta

Os cães que começam a desenvolver demência podem perder o gosto pelas brincadeiras e têm tendência a dormir mais.

Há vários anos que tem sido estudado o comportamento dos cães para tentar perceber os primeiros sinais de demência e ajudar a cuidar dos animais que desenvolvam Síndrome da Disfunção Cognitiva Canina.

De acordo com os especialistas, estes são os sinais a que é necessário prestar especial atenção:

Desorientação

Os cães com demência começam a ter dificuldades de orientação, mesmo dentro de casa. Começam a vaguear, outras vezes ficam parados entre a mobilia, sem conseguirem encontrar uma saída. É possível também encontrá-los simplesmente parados a olhar para uma parede ou para o chão. Há casos em que deixam mesmo de reconhecer os donos.

Alterações nos hábitos de sono

A Síndrome da Disfunção Cognitiva Canina faz com que os cães deixem de distinguir o dia da noite. Acordam a meio da noite e começam a andar pela casa, a ladrar e a gemer. A falta de sono noturno faz com que tenham muito sono e durmam mais durante o dia.

Alterações no treino doméstico

Alguns cães esquecem-se dos hábitos para s quais foram treinados. Deixam de pedir aos donos para ir à rua e muitas vezes fazem as necessidades em casa, o que os deixa bastante ansiosos. Em certos casos, pedem para ir à rua, mas depois de lá estarem esquecem-se de fazer as necessidades e só as fazem quando regressam a casa.

Alterações no comportamento social

O relacionamento com o dono e com outras pessoas com quem lida habitualmente, podem sofrer alterações. O cão pode tornar-se mais medroso ou carente, mas também pode ter comportamentos antissociais, evitando as interações e procurando estar sozinho.

Alterações no comportamento físico

O declínio cognitivo faz com que o cão perca o interesse pelos brinquedos favoritos, por outros cães ou mesmo pelas pessoas que lhe são próximas. Acontece também começarem a andar às voltas, sem destino, sem serem capazes de sossegar.

Se verificar algum destes sinais, leve o cão ao veterinário o mais rapidamente possível. uma intervenção médica precoce pode ajudar a melhorar a qualidade de vida do animal.

Caso a demência seja detetada numa fase precoce, ainda podem ser encontradas formas de travar o processo neurodegenerativo, tais como: mudanças na alimentação, estimulação da atividade física e da socialização, assim como a prática de alguns jogos indicados para o efeito.