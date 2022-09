Novo primeiro-ministro britânico será conhecido segunda-feira

Esta segunda-feira, os britânicos vão saber quem será o novo primeiro-ministro do Reino Unido. O Partido Conservador anuncia o sucessor de Boris Johnson que, apesar de eleito por menos de 200 mil pessoas, vai poder chefiar o Executivo até ao final do mandato.

Há dois nomes em jogo para suceder a Boris Johson: Rishi Sunak, antigo ministro das Finanças, e Liz Truss. As pesquisas feitas pelo Partido Conservador avançam que o próximo chefe de Governo em Londres deverá ser uma mulher.

A ser eleita, Liz Truss promete aliviar o fardo que as famílias britânicas enfrentam perante uma inflação que lhes esmaga as contas.

Ainda assim, há uma margem para Rishi Sunak, uma vez que o apoio à adversária tem vindo a cair nos últimos dias.

Menos de 200 mil pessoas – os militantes do Partido Conservador – escolhem o sucessor de Boris Johnson que vai poder governar todo o Reino Unido. Depois dum mandato cheio de escândalos, Boris Johnson é forçado a sair pelo próprio Partido Conservador.

Tomada de posse será pela primeira vez fora de Inglaterra

O resultado da votação dos militantes do Partido Conservador será conhecido esta segunda-feira. No dia seguinte, primeiro-ministro demissionário e novo chefe de Governo viajam para fora de Inglaterra para a entrega da demissão e a indigitação.

Pela primeira vez em 70 anos de reinado, a cerimónia será realizada no castelo de Balmoral em vez do Palácio de Buckingham, em Londres. A Rainha Isabel II, de 96 anos, tem vindo a piorar de saúde e passa os dias agora no norte da Escócia.

Na próxima terça-feira, irá dar posse ao 15.º chefe de Governo no seu reinado.