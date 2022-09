"Uma tragédia e um triplo fracasso": Alemanha pede perdão pelo atentado das Olimpíadas de 1972

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, pediu esta segunda-feira "perdão" aos familiares das vítimas israelitas do atentado ocorrido nos Jogos Olímpicos de 1972, em Munique, assumindo a responsabilidade do país pelos vários "fracassos" que se sucederam no incidente.

"Como chefe de Estado deste país, e em nome da República Federal da Alemanha, peço perdão pela falta de proteção aos atletas israelitas durante os Jogos Olímpicos de Munique, e pela falta de explicações para o que aconteceu", disse Steinmeier aos familiares dos 11 israelitas mortos no ataque.

Na cerimónia que marcou os 50 anos do atentado, que contou com a presença do presidente israelita, Isaac Herzog, Frank-Walter Steinmeier admitiu ter havido "um triplo fracasso".

"Estamos a falar de uma tragédia e de um triplo fracasso. O primeiro diz respeito à preparação dos Jogos e à segurança, o segundo foi tudo o que aconteceu nos dias 5 e 6 de setembro de 1972, e o terceiro começou no dia seguinte ao ataque: silêncio, repressão e esquecimento", afirmou o presidente germânico.

Os dois presidentes e cerca de 70 familiares das vítimas estiveram nesta manhã na zona onde estava instalada a aldeia olímpica, na qual ocorreu a tomada de reféns, e à tarde marcaram presença na base militar de Fürstenfeldbruck, onde a tentativa para libertar os reféns terminou, disse Steinmeier, num "banho de sangue".

A realização da cerimónia chegou a estar em dúvida, uma vez que existiam dificuldades para que a Alemanha e os familiares das vítimas chegassem a um acordo sobre a indemnização. Após décadas de negociações sigilosas sobre o assunto, o governo alemão anunciou na quarta-feira ter concluído um acordo indemnizatório, quando se temia que os familiares das vítimas pudessem boicotar a cerimónia por considerarem os valores propostos por Berlim muito baixos.

Com o acordo, foi decidido o pagamento de uma verba compensatória de 28 milhões de euros, parcialmente paga pela Baviera e pela cidade de Munique.

A 5 de setembro de 1972, oito membros da organização palestiniana Setembro Negro invadiram um apartamento da delegação israelita na aldeia Olímpica de Munique, matando dois atletas israelitas e levando outros nove membros da comitiva como reféns, na esperança de uma troca por 232 prisioneiros palestinianos.

A intervenção dos serviços de segurança alemães terminou com a morte de todos os reféns, um resultado sangrento pelo qual as autoridades da Alemanha Ocidental foram parcialmente responsabilizadas. Cinco terroristas palestinianos foram mortos e outros três presos.