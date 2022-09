Ciclista faz ultrapassagem perigosa e provoca acidente em Barcelona

O acidente ocorreu no domingo, numa estrada estreita no município de Campins, Barcelona, quando um ciclista, ao tentar fazer uma ultrapassagem perigosa, colidiu de frente com um carro.

O Sistema de Emergências Médicas da Generalitat recebeu o alerta às 20h09 de domingo e encaminhou uma ambulância para o local onde ocorreu o incidente.

O ciclista foi levado para o hospital Granollers com alguns hematomas e foi multado em 500 euros, por condução imprudente.