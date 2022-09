Série de ataques armados provoca pelo menos quatro mortos no Tenessee, EUA

Uma série de ataques armados no estado norte-americano do Tenessee provocou pelo menos quatro mortos e três feridos.

A polícia atribui a autoria de todos os ataques ao mesmo suspeito, que começou por entrar numa loja de peças para automóveis, nos arredores de Memphis. O suspeito pôs-se depois em fuga e voltou a disparar em vários outros locais.

De acordo com as autoridades, pelo menos um dos ataques foi transmitido em direto no Facebook.

O suspeito tem 19 anos e ao fim de várias horas acabou por ser detido pela polícia. As motivações ainda não são conhecidas.

Durante toda a noite, a população recebeu vários avisos para não sair de casa. Testemunhas relatam que ao início julgaram tratar-se de um assalto, mas depois perceberam que estava a "disparar aleatoriamente".