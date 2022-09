EUA felicitam João Lourenço pela reeleição como Presidente de Angola

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, felicitou, esta sexta-feira, o Presidente angolano, João Lourenço, pela reeleição, comprometendo-se a reforçar a “relação vital” entre os dois países.

Numa nota a propósito das eleições presidenciais em Angola, que se realizaram a 24 de agosto e deram a vitória por maioria absoluta ao Movimento pela Libertação Total de Angola (MPLA), Blinken elogiou “os milhões de eleitores angolanos que votaram nestas eleições e, ao fazê-lo, demonstraram o seu empenho no fortalecimento da democracia”.

“Esperamos trabalhar em parceria com os líderes eleitos de Angola para forjar um amanhã melhor para todos os angolanos e americanos”, referiu o secretário de Estado norte-americano na missiva.

E acrescentou: “Continuaremos a colaborar estreitamente com o Governo angolano e o povo angolano para promover os nossos objetivos comuns, à medida que trabalhamos em conjunto para promover um futuro mais sustentável, seguro, inclusivo e próspero”.

Na semana passada, o presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva, divulgou a ata de apuramento final das eleições gerais de 24 de agosto, que proclamou o MPLA e o seu candidato, João Lourenço, como vencedores com 51,17% dos votos, seguido da UNITA, com 43,95%.

Com estes resultados, o MPLA elegeu 124 deputados e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) 90 deputados, quase o dobro das eleições de 2017.

O Partido do PRS e o estreante Partido Humanista de Angola (PHA) elegerem dois deputados cada.

A CASA-CE, a Aliança Patriótica Nacional (APN) e o P-Njango não obtiveram assentos na Assembleia Nacional, que na legislatura 2022-2027 vai contar com 220 deputados.

A UNITA e a CASA-CE recorreram ao Tribunal Constitucional para contestar os resultados, mas ambos os recursos foram chumbados.

A cerimónia de investidura do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, e da vice-presidente da República, Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa, vai ter lugar no próximo dia 15 em Luanda, na Praça da República, segundo uma nota divulgada na página da Presidência angolana no Facebook.