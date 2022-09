Chegou o iOS 16: é isto que muda nos iPhones

A partir de agora, é possível personalizar o ecrã bloqueado. Para além de mudar a fotografia de fundo, vai poder escolher o tipo e a cor da letra do relógio e adicionar certas funcionalidades - os chamados “widgets”. Para além disso, vai poder criar vários ecrãs de bloqueio, trocando-os sempre que lhe apetecer.

Depois da apresentação dos novos iPhones na semana passada, chegou agora a nova versão do sistema operativo da Apple, o iOS 16. Reunimos neste artigo algumas das novidades que esta atualização vai trazer.

Aplicação Fitness mesmo para quem não tem Apple watch

Com recurso aos sensores de movimento do iPhone, a aplicação Fitness vai passar a mostrar o número de passos, a distância percorrida e os treinos do utilizador, mesmo que não tenha um Apple watch.

Editar ou apagar mensagens

Passa a ser possível editar uma mensagem acabada de enviar ou até mesmo cancelar o seu envio, mas isto não será possível com todas as mensagens. Estas opções só estão disponíveis nas mensagens trocadas entre utilizadores de iPhone, as chamadas mensagens azuis.

Aplicação Saúde melhorada

Se toma medicação diária, vai passar a poder colocá-la na aplicação Saúde, para que não se esqueça de a tomar, já que o iPhone vai passar a enviar-lhe um lembrete à hora que definir para tal. Na mesma aplicação, vai ser possível monitorizar melhor o sono.

Estas são apenas algumas das novas funcionalidades que chegam ao iPhone com o iOS 16, disponível desde as 18:00 desta segunda-feira.

O novo iPhone 14