Tempestade de areia destrói milhares de tendas no Paquistão

No Paquistão, depois das cheias que inundaram um terço do país, milhões de pessoas enfrentam agora as tempestades de areia. O vento e o pó estão a destruir as tendas onde estavam a viver os que perderam tudo nas principais cidades do sudeste do país.

Milhões de paquistaneses enfrentam agora as tempestades de areia, que atingem o sudeste do país, depois de terem perdido tudo nas cheias e estarem a viver em situações precárias.

Os meteorologistas paquistaneses dizem que o tempo vai piorar nos próximos dias, numa nova ameaça à segurança dos milhões de desalojados.

As cheias afetaram a vida de 33 milhões de paquistaneses e mataram mais de 1400 pessoas.

Casas, carros, estradas, pontes e milhões de hectares de campos ficaram destruídos.

Numa primeira estimativa, os danos devem ultrapassar os 30 mil milhões de euros.