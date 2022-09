Jovem palestiniano morto em confrontos com exército israelita na Cisjordânia

As forças israelitas garantem que foram destacadas para o local para identificarem as casas de dois terroristas.

O jovem de 17 anos foi morto com um tiro na cabeça, durante uma operação na aldeia de Kfar Dan, perto de Jenin.

Um jovem palestiniano foi morto em novos confrontos com o exército israelita no norte da Cisjordânia.

Aumento da tensão

Desde uma série de ataques anti-israelitas em março que mataram 19 pessoas, o exército israelita aumentou as operações no norte da Cisjordânia, um território ocupado desde 1967 pelo Estado hebreu, especialmente nas regiões de Nablus e Jenin, onde os grupos armados palestinianos estão ativos.

Estas operações, frequentemente acompanhadas de confrontos com a população local ou combatentes, resultaram em dezenas de mortes do lado palestiniano e na detenção de mais de 1.500 pessoas, segundo o chefe do exército israelita, Aviv Kohavi.