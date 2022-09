Incêndio de grandes dimensões atinge arranha-céus na China

Um incêndio atingiu esta sexta-feira um arranha-céu da empresa China Telecom na cidade de Changsha, na província de Hunan, no sul da China, mas, para já, não há registo de vítimas fatais, de acordo com os meios de comunicação locais.

Os meios de comunicação locais divulgaram imagens do exterior do edifício completamente carbonizado e um vídeo da CCTV mostra as chamas consumirem parte do arranha-céu, enquanto uma densa coluna de fumo se eleva sobre a cidade com cerca de 10 milhões de habitantes.

Dezenas de bombeiros combatem as chamas no local.