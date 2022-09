Sismo de 6,8 registado em Taiwan

Um sismo de 6,8 de magnitude na escala de Ritcher sacudiu o condado de Taitung, no sudeste de Taiwan, sem vítimas até ao momento, levando o Japão a emitir um alerta de tsunami.

De acordo com o Escritório Central de Meteorologia da ilha, o sismo ocorreu a uma profundidade de 7 quilómetros às 14:44, horário local (07:44 em Lisboa), depois de um outro terramoto de 6,4 e de vários tremores secundários que teriam atingido a zona no sábado.

Já o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGC), avançou que a costa leste de Taiwan foi assolada por um sismo de magnitude 7,2, levando o Japão a emitir um alerta de tsunami.

O sismo ocorreu a 42 quilómetros da cidade de Taitung, que sentiu o tremor de magnitude 6, segundo a mesma fonte.

Taiwan fica na confluência das placas filipina e euro-asiática, pelo que os sismos são frequentes na ilha.

De acordo com os media de Taiwan, um prédio residencial de dois andares desabou perto do epicentro. O sismo foi também sentido no extremo norte da ilha, na capital, Taipei.

Alerta de tsunami

Após o terramoto em Taiwan, a Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta para um tsunami de até um metro atingindo várias ilhas do sul do Japão.

As autoridades meteorológicas pediram aos moradores dessas áreas que fiquem longe da costa.

A agência disse que as primeiras ondas podem atingir a ilha de Yonaguni, a ilha mais ocidental do Japão, a cerca de 250 quilómetros a nordeste de Taitung, às 16:10 locais (08:10 em Lisboa) e, posteriormente, três ilhas próximas.