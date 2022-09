Chuvas torrenciais deixam praia de Benidorm completamente irreconhecível

Uma forte tempestade atingiu, na madrugada de domingo, a região de Valência, em Espanha, provocando fortes danos na zona costeira. A chuva intensa atingiu a estância balnear de Benidorm, tendo destruído as estruturas da praia. Na cidade de Caple, um polícia morreu ao tentar salvar um cidadão que ficou preso num veículo.

Várias pessoas tiveram de ser resgatadas do interior dos respetivos veículos devido às chuvas torrenciais que atingiram diferentes regiões das províncias de Valência e Castellón. Num desses resgates, um agente da Polícia Local acabou por perder a vida ao ser arrastado pela água.

O alerta chegou à Policia Local de Caple por volta das 02:00: as chuvas intensas fizeram o leito do rio subir e um cidadão ficou preso dentro do veículo numa estrada paralela ao leito. Ao local tinha também acorrido um familiar do indivíduo que teve de ser resgatado das águas. Ao tentar retirar o motorista de dentro do carro, o agente deu um passo em falso e foi arrastado pela água a grande velocidade. O corpo foi encontrado pelas 06:37 a dois quilómetros do incidente.

As chuvas torrenciais provocaram também estragos na via pública e nas praias de vária cidades. Em Benidorm, a praia do Levante foi uma das mais afetadas. As imagens partilhadas nas redes sociais mostram estruturas destruídas, a praia inundada e uma grande quantidade de lama e terra que foi arrastada pela água. Já a praia de Poniente registou danos leves, enquanto na de Mal Pas não houve estragos significativos.