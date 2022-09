Piada do treinador do PSG teve resposta à altura

O comediante Capitão Rémi chegou este domingo a um estádio de futebol em Nantes, no oeste da França, após uma viagem de seis dias num velocípede à vela a partir de Paris. A viagem surgiu em resposta a um piada do treinador do Paris Saint-German, criticado por utilizar o avião para pequenas deslocações.

A polémica instalou-se depois de Christophe Galtier e o PSG terem utilizado um avião para se deslocarem de Paris para Nantes, duas cidades com ligação ferroviária de duas horas. Em reação às vozes mais críticas e num tom irónico, o técnico disse que, da próxima vez, a equipa iria viajar de “velocípede à vela”.

As palavras Christophe Galtier soaram a desafio ao aventureiro e comediante conhecido como “Capitão Rémi”, de 35 anos. A 13 de setembro, partiu do Parc des Princes, em Paris, com um velocípede à vela para chegar às 13:00 horas de domingo ao estádio Nantes Beaujoire. Na camisola, levava o símbolo do clube francês com uma pequena adaptação: “Possible Sans Gasoil" (Possível sem diesel).