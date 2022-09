Sismo de magnitude 7.6 registado na costa oeste do México

Um sismo de magnitude 7.6 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira na Cidade do México, no México. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo foi registado perto de La Placita de Morelos, no estado de Michoacán, a 15 quilómetros de profundidade.

Na sequência do abalo, foi emitido um alerta de tsunami. De acordo com a mais recente atualização do Pacific Tsunami Warning Center, possíveis ondas poderão atingir entre um e três metros de altura.

La Placita de Morelos fica na costa oeste do país, a mais de 500 quilómetros de distância da Cidade do México. Segundo a agência de notícias Reuters, várias pessoas na capital correram para as ruas depois dos edifícios começarem a abanar.

O abalo foi sentido pelas 13:05 (19:05 em Lisboa).