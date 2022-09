Ex-ator de Riverdale condenado a prisão perpétua

O ex-ator de Riverdale, Ryan Grantham, foi condenado a prisão perpétua pelo homicídio da mãe e por planear matar o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

O jovem de 24 anos declarou-se culpado depois de ter disparado contra a mãe, na nuca, enquanto tocava piano em casa, em Squamish, a norte de Vancouver. De acordo com as autoridades, Ryan Grantham terá filmado o homicídio com uma câmara Go-Pro.

No dia após o assassinato da mãe, colocou três armas, munições, material de acampamento e um mapa num carro com o objetivo de se dirigir até à residência do primeiro-ministro do Canadá, em Rideau Cottage, para o matar.

Segundo conta o Independent, o jovem ainda conduziu por cerca de 200 quilómetros até abortar o plano. Às autoridades contou que pensou em cometer um ataque em massa na ponte Lions Gate ou na Universidade Simon Frases, onde estudou. Acabou por se dirigir à esquadra da polícia para confessar o crime: “Matei a minha mãe”, disse a um agente.

Esta quinta-feira, foi condenado pelo Supremo Tribunal de Vancouver a prisão perpétua sem possibilidade de sair em liberdade condicional nos primeiros 14 anos de pena.

Ryan Grantham iniciou a carreira de ator aos nove anos. Participou nas séries “Riverdale” e “Supernatural”.