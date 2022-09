Mulheres queimam véus islâmicos na rua em protesto por Masha Amini

Pelo menos 31 pessoas morreram durante as manifestações que duram há seis dias no Irão. Em causa está a morte de uma jovem de 22 anos detida pela polícia por se vestir de forma inadequada.

Masha Amini não teria o cabelo completamente coberto por um lenço. Alguns ativistas falam que a jovem iraniana foi morta com tiros na cabeça, mas as autoridades negam esta versão e dizem que sofreu de um ataque cardíaco.

Os protestos têm crescido desde que as autoridades anunciaram na sexta-feira a morte de Mahsa Amini, de 22 anos , depois de ter sido detida pela polícia da moral encarregada de impor um rígido código de vestuário para as mulheres no Irão.

A Aministia Internacional acusa o Irão de reprimir os protestos, alegando repressão brutal e uso ilegal de tiros com esferas de aço, gás lacrimogéneo, canhões de água e bastões para dispersar os manifestantes.

Desde o início dos protestos, as ligações à Internet foram restringidas e as autoridades bloquearam o acesso às redes sociais.