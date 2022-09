Pelo menos 25 migrantes morrem em naufrágio na Síria

Um barco que transportava migrantes oriundos do Líbano naufragou esta quinta-feira na costa da Síria, causando a morte de pelo menos 25 pessoas, informou a imprensa estatal síria.

O incidente é um dos mais mortíferos desde que um número crescente de libaneses, sírios e palestinianos tem tentado fugir para a Europa, por mar, a partir do Líbano, país atingido pela crise. A televisão estatal da Síria citou o chefe da Autoridade Portuária do país indicando que pelo menos 25 pessoas morreram no incidente e 15 sobreviventes estão a ser tratados no hospital Al-Basel, na cidade costeira de Tartus, a maioria dos quais libaneses e sírios, alguns sem documentos de identificação.

Não ficou imediatamente claro quantas pessoas seguiam a bordo e para onde se dirigia a embarcação, mas a guarda costeira continua as operações de busca na tentativa de encontrar mais corpos. A imprensa estatal não forneceu mais detalhes, mas citou alguns dos sobreviventes que disseram que viajavam da cidade libanesa de Minyeh, há vários dias, aparentemente com destino à Europa, e que a embarcação transportava pessoas de diferentes nacionalidades.

Há um milhão de sírios refugiados no Líbano

Milhares de libaneses, sírios e palestinianos deixaram o Líbano, de barco, nos últimos meses, em busca de melhores oportunidades na Europa. O Líbano tem uma população de seis milhões de habitantes, incluindo um milhão de refugiados sírios, e enfrenta um grave colapso económico desde finais de 2019, que lançou mais de três quartos da população para a pobreza.

Em abril, um barco que transportava dezenas de libaneses, sírios e palestinianos rumo a Itália afundou a mais de cinco quilómetros de Tripoli, após confrontos com a marinha libanesa, causando a morte de dezenas de pessoas. Os migrantes saem maioritariamente pela costa norte do Líbano, que é a região mais pobre do pequeno país.