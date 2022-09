Filha de Prémio Nobel da Paz impedida de celebrar funeral em Inglaterra por ser casada com uma mulher

A filha do Prémio Nobel da Paz sul-africano Desmond Tutu, que trabalha como sacerdote nos Estados Unidos, foi proibida de realizar um funeral em Inglaterra porque é casada com uma mulher.

Mpho Tutu-van Furth, sacerdote da Igreja Episcopal nos Estados Unidos, devia celebrar a missa fúnebre do seu padrinho na quinta-feira, na zona de Birmingham, mas a diocese não permitiu a cerimónia.

"Reconhecemos que esta é uma situação difícil. Foi dado aconselhamento em conformidade com as atuais diretrizes da Câmara dos Bispos sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo", escreveu a Diocese de Hereford.

A igreja de Inglaterra, que tem cerca de 85 milhões de membros em todo o mundo, tem permitido que homens e mulheres homossexuais em parcerias civis se tornem padres desde 2005. Mas divide-se há anos sobre a questão do reconhecimento das uniões do mesmo sexo entre os ramos liberais, nos Estados Unidos e no Reino Unido, e os conservadores, no Quénia e na Nigéria.

"Todos concordamos que a compreensão cristã e a doutrina do casamento como união vitalícia entre um homem e uma mulher permanecem inalteradas", lê-se num texto da Câmara dos Bispos sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Mpho Tutu-van Furth foi entrevistada pela BBC e classificou o evento de "muito rude e doloroso". Por seu lado, a igreja foi hoje fortemente criticada nas redes sociais.

Em 2016, a filha de Desmond Tutu, antigo arcebispo anglicano e herói anti-apartheid, que morreu em dezembro de 2021, foi forçada a renunciar ao sacerdócio na Igreja Anglicana da África do Sul, após casar com a sua companheira.

Desmond Tutu tinha-se pronunciado a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo.