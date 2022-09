Homem agride comissário de bordo em pleno voo

O sujeito terá começado a apresentar comportamentos fora do normal momentos após a descolagem.

Tudo aconteceu na passada quarta-feira, num voo que ligava o Cabo San Lucas, no México, a Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Alexander Tung Cuu Le, o protagonista deste episódio, tem 33 anos e reside na Califórnia, segundo apurou a ABC News .

Após ser advertido, passou a adotar uma postura agressiva e tentou agredir o profissional, que, confrontado com esta ameaça, decidiu prontamente reportar a situação ao comandante. É neste momento que Le parte para cima do comissário de bordo e lhe aplica um soco na cabeça.

Segundo reporta o Departamento de Justiça norte-americano, 20 minutos após o avião estar no ar, o homem agarrou um comissário de bordo pelo ombro e exigiu café. Não ficou por aqui e, momentos depois, agarrou dois outros elementos da tripulação novamente pelos ombros.

Homem foi imobilizado durante o resto do voo

O momento foi testemunhado por vários passageiros, incluindo por um que gravou a ocorrência. Após o ato violento, alguns passageiros procederam à detenção do homem com recurso a algemas plásticas. Foram-lhe imobilizados os membros superiores e inferiores e o homem permaneceu assim até ao final do voo.

A companhia aérea American Airlines já se pronunciou acerca do sucedido e garantiu que atos como este não são tolerados e, por esse motivo, o homem está impossibilitado de utilizar esta companhia no futuro.

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o homem será presente a tribunal na próxima quinta-feira, em Los Angeles, e enfrenta uma pena máxima de 20 anos de cadeia.