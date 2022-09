À terceira não foi de vez... NASA volta a adiar lançamento de foguete lunar

A NASA adiou o lançamento do seu novo foguete lunar, previsto para terça-feira, no âmbito da missão Artemis I, por causa de uma tempestade tropical que deve evoluir para um grande furacão.

É a terceira vez no último mês que é adiado o voo de teste do foguete Space Launch System (SLS), que deve levar até à órbita lunar manequins em vez de astronautas, numa tentativa de continuação do programa Apolo, que levou o homem a pousar na lua e decorreu até há cerca de meio século.

Fugas de combustível e outros problemas técnicos causaram os adiamentos anteriores.

O adiamento está relacionado com a tempestade tropical Ian, atualmente em agitação nas Caraíbas, que deve evoluir para furacão na segunda-feira e atingir a costa do Golfo da Florida na quinta-feira, seguindo depois um caminho que pode incluir o Centro Espacial Kennedy, da NASA.

Dadas as incertezas da previsão, a NASA decidiu renunciar à tentativa de lançamento planeada para terça-feira e, em vez disso, preparar o foguete de 98 metros para um possível regresso ao seu hangar.

Será decidido no domingo se o SLS será retirado da plataforma de lançamento.

Se o foguete permanecer na plataforma, a NASA pode realizar uma tentativa de lançamento a 2 de outubro, mas, caso tenha de ser retirado, o voo de teste provavelmente só poderá ocorrer em novembro.

O foguete Space Launch System é o mais poderoso já construído pela NASA.

Caso o seu primeiro voo de teste corra bem, astronautas poderão ir a bordo numa próxima missão, em 2024, e conseguir que duas pessoas pousem na lua em 2025.