Caixa de encomenda fora do contentor vale multa de... dois mil euros

Aconteceu aqui ao lado, na capital espanhola. Madrid lançou uma campanha sobre aqueles que sujam as ruas. Mas a dureza das penalizações é tão pesada que quando comparada, por exemplo, com multas de trânsito, estas últimas “compensam”.

O caso, que até os ecologistas está a deixar desconfortáveis, é contado esta segunda-feira pelo jornal El País. Uma senhora, que recusou ser identificada, recebeu uma multa na sua caixa de correio no valor de 2.001 euros. Porquê? Porque os inspetores municipais encontraram os seus dados pessoais numa caixa de cartão - semelhante às de uma encomenda feita pela internet - que foi depositada ao lado do contentor.

A multa era, aliás, acompanhada por quatro fotografias da dita caixa na rua, junto ao contentor.

A visada garante ao jornal que, por acaso, não foi ela quem deixou a caixa no lixo, mas sim o porteiro do seu prédio. Ainda assim, e incrédula não só com a multa como com o valor da mesma, contactou os serviços municipais que lhe garantiram tratar-se de algo “verdadeiro”.

O El País conta que esta cidadã pode recorrer ou aliviar a sanção. Como? De duas formas: ou paga antes de a coima perfazer 15 dias desde a data de emissão e assim obtém uma bonificação de 40%, pagando “apenas” 1.200 euros, ou solicitar a substituição da multa por trabalho comunitário - tal como sucede com algumas multas de trânsito.

Mas, atenção, caso o visado seja reincidente não terá nenhuma destas possibilidades.

Multas incomodam ecologistas

Esta mão pesada que Madrid decidiu aplicar para manter a cidade limpa, não agrada aos ecologistas que admitem tratar-se de um exagero. “Parece-nos bem que se atue contra condutas pouco cívicas, mas isto é um excesso de zelo”, disse ao El País Daniel López, porta-voz de Ecologistas en Acción.

Nas ruas de Madrid estão 230 inspetores municipais com a função de fiscalizar os resíduos e aplicar as ditas multas pesadas.

Só para ter um termo de comparação, o jornal El País lembra que as multas de trânsito variam entre os 100 e os mil euros. A que esta cidadã recebeu é de… 2.001 euros.