Jovem invade escola com arma e mata colega em cadeiras de rodas

Um jovem invadiu uma escola municipal com uma arma de fogo em Barreiras, no estado brasileiro da Bahia, e matou uma aluna portadora de deficiência física que estava numa cadeira de rodas. A motivação do ataque está a ser investigada pela polícia.

Segundo os media locais, o atirador foi baleado na escola por agentes da polícia e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Oeste, mas até ao momento desconhece-se o seu estado de saúde.

O portal de notícias G1 traz um relato de um estudante, não identificado, que contou que o atirador entrou na escola vestido de preto, deu um tiro na porta e outro dentro do colégio. Os alunos correram para um ginásio e depois para o fundo da escola, de onde conseguiram escapar.

A polícia brasileira investiga o caso e ainda não se sabe se o atirador tinha como alvo a vítima ou se ela acabou por ser atingida aleatoriamente.

Segundo informações da TV Bahia, o atirador estava matriculado no colégio, mas não frequentava as aulas há algum tempo. Não foi divulgado o motivo que o afastou da escola.