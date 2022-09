Quem é Giorgia Meloni, a futura primeira-ministra de Itália

Resultados, ainda parciais, das eleições legislativas italianas dão a vitória à coligação de direita e extrema-direita - liderada pelo Irmãos de Itália e que reúne ainda a Liga, de Matteo Salvini, e o partido conservador Força Itália, de Silvio Berlusconi -, com cerca de 43% dos votos contra os 26% do bloco de centro-esquerda, liderado pelo Partido Democrático, de Enrico Letta.

A confirmarem-se estes dados, Itália terá pela primeira vez na história uma mulher aos comandos do governo, mas também terá pela primeira vez desde a II Guerra Mundial um chefe de governo com origens na extrema-direita.

Fundado em 2012, o partido Irmãos de Itália, liderado por Meloni, tem raízes no Movimento Social Italiano (MSI), fundado pelos seguidores do ditador fascista Benito Mussolini.

Mas a entrada de Giorgia Meloni na política é anterior. Ainda na adolescência juntou-se a um partido com origem no movimento neo-fascista.

A fazer história na extrema-direita desde 1977

Nascida em janeiro de 1977 em Roma, onde foi também criada, mais concretamente no bairro Garbatella, Giorgia tem atualmente 45 anos. Os primeiros passos na política foram dados em associações de estudantes de extrema-direita.

Foi babysitter, empregada de café e bartender numa discoteca. Quando tinha 12 anos, o pai abandonou a família. E foi precisamente na noite que conheceu pessoas influentes que a recomendaram a Silvio Berlusconi.

Em 1996 tornou-se líder do sindicato Azione Studentesca, cujo emblema era a Cruz Celta, e dez anos depois, obteve a licença de jornalista. No mesmo ano, foi eleita deputada e vice-presidente da Câmara de Representantes e, em 2008, foi nomeada ministra da Juventude no governo de Silvio Berlusconi, tornando-se na ministra mais jovem de sempre no país.