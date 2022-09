Resolvido o mistério de mulher desaparecida há 47 anos

Choubi Gildawie, de 17 anos, desaparecida. Veronique Duperly passou o ano de 1975 a colar posters com a foto da irmã mais nova em todas as esquinas em Fairfax, nos EUA.

"Eu lembro-me de colar essas coisas", disse Veronique, agora com 66 anos, acrescentando que “nunca ligaram”.

Este ano, testes forenses vieram revelar, no início de agosto, que os restos mortais encontrados há mais de 20 anos junto a uma vala de drenagem são de Choubi Gildawie.

As informações sobre a identidade da vítima estiveram arquivadas durante décadas, até que detetives começaram a trabalhar com o laboratório forense Othram Inc.

A família foi contactada mais de 45 anos depois sobre os restos mortais de uma mulher entre os 16 e os 19 anos que tinham sido encontrados há duas décadas. À família revelaram o que acontecem: a jovem foi baleada na cabeça, numa zona florestal, que é atualmente um complexo de apartamentos.

Veronique Duperly diz que ficou em paz ao saber que é o corpo da irmã. No entanto, tem algumas questões: quem a matou? quanto tempo ficou na floresta?

Ainda não houve detenções. A polícia está a investigar se a pessoa que matou a jovem ainda está viva.

A família, que procurou sozinha a jovem durante anos, considera que a polícia foi "inútil" no caso. O corpo esteve abandonado na floresta durante anos. Depois, os restos mortais ficaram sob custódia policial durante duas décadas.

Os meses antes do desaparecimento

A irmã diz que Choubi Gildawie era um "espírito livre", que não gostava de ordens. Às vezes conduzia sem carta.

Nos meses antes de desaparecer, quase não ia a casa. A família via-a apenas algumas vezes uma vez por semana.

Choubi trabalhava numa loja e namorava com um homem mais velho, com cerca de 30 anos.

Antes do desaparecimento, foi vista com hematomas nos braços, pernas, ombros e costas.