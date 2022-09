Vídeo mostra comboio a abalroar carro da polícia com mulher algemada lá dentro

As autoridades do Colorado, nos Estados Unidos, divulgaram imagens impressionantes de um carro-patrulha a ser atingido por um comboio a alta velocidade, enquanto uma mulher estava detida dentro do veículo.

O vídeo, divulgado na sexta-feira pelos departamentos de polícia de Platteville e Fort Lupton, mostra como tudo aconteceu. Agentes de ambos os departamentos detiveram a suspeita, a 16 de setembro, e revistaram a carrinha onde seguia à procura de armas.

Yareni Rios-Gonzalez foi algemada e levada para o carro-patrulha. A operação policial que levou à detenção da mulher de 20 anos estava relacionada com uma queixa sobre um confronto na estrada, que envolveu o uso de armas de fogo, em Fort Lupton.

Como que por milagre, Yareni Rios-Gonzalez sobreviveu ao acidente. A suspeita sofreu múltiplos ferimentos, incluindo na cabeça, e fraturas em várias partes no corpo.

Momentos antes do comboio chocar contra a viatura, pode ver-se um polícia a afastar-se do carro-patrulha, parado sobre os carris. Ouve-se o comboio a apitar e outros agentes a gritarem: "Oh meu Deus!".

No final do vídeo, podem ver-se os outros agentes a dirigirem-se para o carro, abalroado pelo comboio, que foi atirado para um descampado.