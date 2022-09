Dinamarca participa pela primeira vez numa missão militar da UE

O Governo dinamarquês anunciou esta terça-feira o envio de dois helicópteros para a Bósnia-Herzegovina no âmbito de uma missão militar da União Europeia (UE), a primeira em que participa após abolir uma exceção na política de Defesa de 1993.

Trata-se de dois helicópteros médicos que vão estar no país dos Balcãs até ao final do ano, respondendo a um pedido urgente do comando operacional da Operação Althea.

"As tendências separatistas em zonas da Bósnia-Herzegovina continuam a criar uma situação tensa. É do claro interesse da Dinamarca que não aumentem", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeppe Kofod, em comunicado.

Kofod enfatizou que o país está a estudar de forma contínua a possibilidade de "mais contribuições militares" para a UE, para que a Dinamarca possa assumir "mais responsabilidades" dentro das suas "obrigações internacionais".

A Dinamarca aprovou num referendo histórico em 1 de junho, com quase 67% dos votos a favor, uma cooperação de Defesa mais estreita com a UE, naquela que é primeira vez que elimina uma das quatro exceções que tem na política comunitária desde 1993.

Este país nórdico foi o único, numa UE ainda de 12 Estados-membros, a não aprovar o tratado de Maastricht em 1992, e, perante a ameaça de bloqueio, acabou por apoiá-lo numa nova consulta um ano depois com um modelo à medida que incluía exceções na união monetária e económica, Defesa, cooperação policial e jurídica e cidadania.

Os dinamarqueses haviam rejeitado em dois referendos, em 2000 e 2015, a adesão ao euro e a retirada da exceção legal, respetivamente.

A consulta de junho foi convocada pela primeira-ministra social-democrata, Mette Frederiksen, após a intervenção militar russa na Ucrânia em fevereiro e resultou de um acordo com a maioria das forças políticas do arco parlamentar.