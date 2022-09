Espanha condena repressão das manifestações e violação dos direitos das mulheres no Irão

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, convocou, hoje, o embaixador do Irão a Madrid para condenar a repressão das manifestações e a violação dos direitos das mulheres.

O embaixador, Hassan Qashqavi, respondeu ao pedido de Albares e já esteve no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha, segundo noticia a agência de notícias EFE.

Na terça-feira, num comunicado, o Governo espanhol condenou a repressão violenta de manifestações pacíficas no Irão e pediu às autoridades iranianas para respeitarem e garantirem o direito de todos os cidadãos a expressar-se "livre e pacificamente".

Ressaltar que os protestos no Irão começaram a 16 de setembro, quando a iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, morreu no hospital, três dias depois de ter sido detida pela chamada polícia de costumes por violar as regras do vestuário feminino que ditam que as mulheres não podem mostrar o cabelo em público.