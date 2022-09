Pequena colisão entre dois aviões no aeroporto de Heathrow

Um avião da Icelandair e outro da Koreanair estiveram envolvidos numa pequena colisão no aeroporto de Heathrow, em Londres, no Reino Unido. Os serviços de emergência estão no local.

O incidente acontece perto das 19:35 e, até ao momento, não há feridos a registar. Um porta-voz do aeroporto confirmou o incidente à Sky News - parceira da SIC Notícias.

No avião da Koreanair estava Dan Sabbagh, jornalista do The Guardian. No Twitter relatou que asa do avião onde seguia está danificada, assim como a cauda do avião da Icelandair.