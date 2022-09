França em greve geral por aumentos salariais significativos

Com o custo de vida a aumentar, aumenta também o descontentamento por toda a Europa. Esta quinta-feira, França esteve em greve geral: milhares de trabalhadores saíram às ruas em várias cidades do país para exigir aumentos salariais.

São cada vez mais os franceses a registar dificuldades em comprar bens de primeira necessidade, tais como comida. Muitos consideram as ajudas do Executivo insuficientes: como o cheque até 200 euros que será entregue até ao fim do ano às famílias de baixos rendimentos.

Os trabalhadores consideram que só se consegue diminuir o problema através de aumentos salariais significativos, desde logo do salário mínimo – que ronda agora os 1300 euros líquidos.

Para lá do descontentamento com a inflação, os franceses garantem continuar a protestar contra a polémica vontade de Macron de aumentar a idade da reforma dos 62 anos para os 64 ou 65 anos.