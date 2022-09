Ponte desaba no Brasil e provoca três mortos e 14 feridos

Pelo menos três pessoas morreram e 14 ficaram feridas depois de uma ponte ter desabado no estado do Amazonas, no noroeste do Brasil, disseram autoridades.

A estrutura, localizada junto à localidade de Careiro, a 100 quilómetros da capital regional Manaus, desabou na quarta-feira.

Os mortos são dois homens, um de 39 anos e outro não identificado, e uma mulher de 66 anos.