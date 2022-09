Mais de 20 mortos em ataque suicida a um centro educacional em Cabul

O atentado não foi reivindicado e a maioria das vítimas são rapazes e raparigas que estudavam nesta escola, uma das poucas onde as alunas ainda podem ir às aulas, depois do regresso dos talibã ao poder.

Mais de 20 pessoas morreram num atentado suicida na manhã desta sexta-feira, num centro educacional numa zona xiita da capital do Afeganistão, Cabul, disse um porta-voz da polícia.

Segundo o Ministério do Interior, o centro acolhia estudantes em preparação para os exames de admissão às universidades do Afeganistão.

"Atacar alvos civis prova a crueldade desumana do inimigo e a falta de padrões morais", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Nafy Takor.

Vídeos publicados nas redes sociais e fotos divulgados pela imprensa local mostram vítimas ensanguentadas a serem retiradas do local da explosão.