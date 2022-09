Pelo menos 19 mortos em ataque suicida a um centro educacional em Cabul

Pelo menos 19 pessoas morreram num um atentado suicida na manhã desta sexta-feira, num centro educacional numa zona xiita da capital do Afeganistão, Cabul, disse um porta-voz da polícia.

"Os alunos estavam a preparar-se para um exame quando um homem se fez explodir neste centro educacional. Infelizmente, 19 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas", disse o porta-voz da polícia afegã, Khalid Zadran.

Segundo o Ministério do Interior, o centro acolhia estudantes em preparação para os exames de admissão às universidades do Afeganistão.

"Atacar alvos civis prova a crueldade desumana do inimigo e a falta de padrões morais", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Nafy Takor.

Vídeos publicados nas redes sociais e fotos divulgados pela imprensa local mostram vítimas ensanguentadas a serem retiradas do local da explosão.