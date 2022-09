Tensão entre Israel e Líbano aumenta por causa do gás natural

Israel celebra o ano novo judaico e o Yom Kipur (Dia do Perdão), numa altura em que é declarado o máximo estado de emergência na fronteira com o Líbano, devido às ameaças das milícias radicais pró-iranianas do Hezbollah. E o motivo principal está relacionado com gás natural.

Israel sempre se queixou de não ter recursos naturais, como os seus vizinhos árabes do Médio Oriente, que controlam quase a metade do petróleo e do gás do planeta. Mas, nos últimos anos foram encontradas grandes quantidades de gás natural no mediterrâneo, em frente à costas de israelita. O Business Week calcula que o valor das reservas seja de mais de 240 mil milhões de dólares.

No mediterrâneo há uma pequena zona, com cerca de 860 quilómetros quadrados, em disputa entre Israel e o Líbano – um país árabe que está a viver um colapso económico e que é parcialmente controlado pelo Hezbollah. Israel situou a plataforma Karish nas águas israelitas, situadas ao lado da zona disputada. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, lançou uma ameaça contra a plataforma.

Nos últimos dois anos, a Administração Biden tenta conseguir um acordo entre o governo libanês e o israelita. Segundo Washington, este acordo pode ser anunciado nos próximos dias. A dúvida é se o Hezbollah – que no Líbano é um Estado dentro dum Estado – vai aceitar esse acordo.

O Hezbollah tem mais de 100 mil mísseis e rockets a apontar contra o território israelita. O grupo libanês pró-iraniano é consciente que o Líbano pagaria um alto preço se decidissem atacar Israel. Por essa razão, que, até este momento, se trata de uma retórica violenta com um novo protagonista: o gás do mediterrâneo.