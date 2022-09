Último debate das presidenciais no Brasil marcado por troca de acusações entre candidatos

O último debate antes da primeira volta das presidenciais brasileiras de domingo foi marcado pelas trocas de acusação entre candidatos, em especial entre os favoritos, Jair Bolsonaro e Lula da Silva.

O debate começou às 22:30 e terminou às 2:00 locais, eram 6:00 em Lisboa. Foi transmitido em canal aberto pela Globo.

Contou com a participação de Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Padre Kelmon (PTB), Luiz Felipe D'Ávila (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

As sondagens dão a Lula da Silva a hipótese de vencer logo à primeira volta.

Lula lidera a corrida com 50% dos votos válidos, ou seja não contabilizando os votos brancos e nulos, critério utilizado pelas autoridades eleitorais para contabilizar o resultado da eleição, o que o mantém com a possibilidade de vencer logo no domingo.

De acordo com a sondagem, realizada entre terça-feira e quinta-feira e que tem uma margem de erro de dois pontos percentuais, Bolsonaro, segue em segundo com 36% dos votos válidos.