Caso de Molly Russel: médico legista diz que jovem morreu por influência dos conteúdos das redes sociais

Molly Russell era uma jovem inglesa de 14 anos que vivia com uma depressão. Acabou por se suicidar em 2017. Cinco anos depois é conhecida uma justificação para a morte da adolescente: o médico legista que acompanhou a investigação afirma que Molly foi influenciada pelos milhares de vídeos violentos que viu, durante meses, nas redes sociais.

O que a jovem partilhava nas redes sociais era o oposto do que procurava sozinha. No último meio ano de vida, Molly viu, só no Instagram, mais de duas mil fotos e vídeos de automutilações e suicídios. Quanto mais conteúdo violento via, mais lhe aparecia nas redes sociais - é assim que funciona o algoritmo. Ninguém do círculo mais próximo da adolescente de 14 anos sabia o que se estava a passar.

Desde novembro de 2017, que o pai de Molly tem lutado para que as redes sociais sejam um local seguro. O Reino Unido discute desde abril um projeto lei sobre segurança online. Foi recebido na câmara dos comuns, com forte oposição dos deputados conversadores – entre eles estava Liz Truss, atual primeira-ministra.

O Pinterest pediu desculpa à família de Molly e reconheceu que há cinco anos a rede social não era segura. O mesmo fez o Facebook, dando a garantia de que ia apostar no departamento de inteligência artificial com o objetivo de limitar ao máximo conteúdos violentos.

Para o pai de Molly, a informação mais importante foi dada, esta sexta-feira, pelo medico legista que acompanhou a investigação. Depois de anos a analisar dados online, Andrew Walker não tem dúvidas de que Molly morreu por influência dos conteúdos que via nas redes sociais.