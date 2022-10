Marrocos desmantela rede de falsificação de documentos para imigração ilegal

As autoridades marroquinas anunciaram este sábado o desmantelamento de uma rede de falsificação de documentos oficiais para obter vistos da zona Schengen, para facilitar a imigração ilegal para países da União Europeia.

Em comunicado, a Direção-Geral de Segurança Nacional de Marrocos disse ter detido 20 pessoas, na sexta-feira, em várias cidades marroquinas, incluindo Nador (norte), Oujda (leste), Jerada (nordeste) e na capital Rabat.

"De acordo com os primeiros elementos da investigação, o 'modus operandi' criminoso adotado por esta rede consiste em recolher quantias em dinheiro de cada candidato à imigração, como contrapartida de uma reunião para (obter um) visto e uma pasta com documentos falsificados", explicaram as autoridades marroquinas.