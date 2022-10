Aulas suspensas numa das maiores universidades do Irão após violentos incidentes

As aulas foram suspensas na maior universidade de Ciências de Teerão, uma das maiores do Irão, após violentos incidentes no domingo à noite. As ruas encheram-se de manifestantes nos protestos que já mataram mais de 90 pessoas no Irão, depois da morte de uma jovem detida por usar indevidamente o véu islâmico.

As aulas que deviam começar esta segunda-feira foram suspensas pela reitoria da universidade. Ao que tudo indica, a polícia iraniana chegou a entrar em confronto com estudantes universitários de Sharif em Teerão.

A contestação alastrou a outros países, do Líbano ao Canadá e até Portugal.