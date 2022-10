Direita conservadora ganha eleições na Bulgária

Estas últimas eleições gerais na Bulgária, no domingo, confirmaram a vitória do antigo primeiro-ministro Boyko Borisov e do seu partido de direita conservadora, GERB, com 25,4%, anunciou, hoje, a comissão de eleições.

Já em segundo lugar ficou aquele que era o primeiro-ministro até junho, o reformista pró-europeu Kiril Petkov, do partido Continuamos a Mudança, com 20,2% dos votos. Em terceiro, atrás dos dois grandes partidos, com 13,6% dos votos, ficou o DPS, de minoria turca, um aliado tradicional do GERB (Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu da Bulgária) e que tem sido associado a casos de corrupção

A formação ultra-nacionalista anti-NATO e anti-UE Vazrazhdane (Renascimento) ficou em quarto lugar com 10,2% dos votos, à frente do partido socialista pró-russo BSP, com 9,3%. Já o partido pró-europeu "Bulgária Democrática", um aliado de Petkov, entrou no parlamento com 7,4% dos votos, enquanto a Bulgária em Ascensão, liderada por um antigo ministro da defesa pró-russo, obteve 4,6%.

Na situação atual, parece não haver solução à vista para a crise política dos últimos dois anos, sem capacidade de formar maiorias estáveis.

No total, entraram sete partidos no parlamento, sendo que o populista ITN ficou de fora apesar de ter sido o mais votado nas eleições em julho do ano passado.

As eleições antecipadas seguem-se ao derrube do governo de Kiril Petkov, em junho, que perdeu uma moção de censura no parlamento, apenas seis meses após tomar posse. A iniciativa da moção de censura partiu do GERB, de Borisov, que esteve anteriormente uma década no poder.

Com cerca de sete milhões de habitantes, o país eslavo dos Balcãs, de religião ortodoxa e tradicionalmente próximo de Moscovo, foi às urnas dividido em relação à guerra na Ucrânia, que a Rússia iniciou a 24 de fevereiro deste ano.

O governo de Petkov recusou pagar a Moscovo os fornecimentos de gás na moeda russa, o rublo, e expulsou da Bulgária 70 funcionários diplomáticos russos. O governo interino entretanto nomeado adotou uma abordagem mais suave em relação à Rússia.

A Bulgária é membro da NATO desde 2004 e da UE desde 2007. Este país é considerado o mais corrupto da UE e em 2021 tinha o Produto Interno Bruto (PIB) 'per capita' mais baixo da UE.