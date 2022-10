Governo britânico queria cortar impostos aos mais ricos mas recuou após polémica

No Reino Unido, o min-iorçamento apresentado há pouco mais de uma semana continua a dar grandes dores de cabeça ao Governo. O documento previa o corte de impostos para os mais ricos, mas a polémica foi tal que o Governo anunciou o cancelamento da medida.

Foi com toda a convicção que há 10 dias o ministro das Finanças dizia no Parlamento que impostos elevados afetavam a competitividade da economia britânica.

Decidiu acabar com o escalão mais elevado. Quem ganhava mais de 183 mil euros por ano passaria a pagar 40% de impostos, em vez de 45. As críticas não se fizeram esperar.

Para acabar com aquilo que o Governo chama de distrações, esta segunda-feira, o ministro das Finanças, meteu marcha atrás.

O mini-orçamento veio complicar ainda mais a situação económica do país e rapidamente se tornou o principal alvo das críticas da oposição externa e interna.

Apesar da inversão de marcha, a credibilidade do Governo foi gravemente afetada.

Várias sondagens colocam já o principal partido da oposição muito à frente dos conservadores. Uma delas, dá mesmo uma vantagem de 33 pontos aos trabalhistas.

É cada vez mais claro que Liz Truss não teve direito a estado de graça.

Em termos de popularidade, a nova está já em pior situação do que estava Boris Johnson no auge do escândalo do Partygate.