Encontradas mais de 40 moedas de ouro do século VII escondidas numa parede

Além das moedas de ouro, foram também encontrados no terá sido um bairro residencial da cidade antiga, os restos de edifícios, canais de água e canalizações, moedas de bronze e muito mais , divulgaram as autoridades israelitas .

Uma equipa de arqueólogos em Israel anunciou uma descoberta rara, 44 moedas em ouro puro foram encontradas escondidas numa parede. O achado aconteceu em Israel, numa reserva natural onde decorrem explorações arqueológicas. O tesouro do Império Bizantino terá sido escondido durante a conquista muçulmana da região no ano 635.

Gabriela Bijovsky, especialista em numismática da Autoridade de Antiguidades de Israel, disse que algumas das moedas descobertas eram do imperador Focas (602-610), mas a maioria remonta ao seu sucessor Heráclio.

De acordo com os especialistas, esta descoberta das 44 moedas de ouro puro ajuda a perceber o fim do domínio bizantino na região. O Império Bizantino foi a metade oriental do Império Romano, que resistiu por mais de 1.000 anos.