Furacão Ian: autoridades continuam à procura de sobreviventes nos EUA

Pelo menos 80 pessoas morreram na passagem do Furacão Ian pelos Estados Unidos, mas o número pode subir nos próximos dias. As autoridades continuam à procura de sobreviventes e tentam ajudar quem, em muitos casos, perdeu praticamente tudo.

Este que foi um dos furacões mais poderosos a atingir o solo norte-americano, chegou à Florida na passada quarta-feira, com ventos a rondar os 240 quilómetros por hora. Quase uma semana depois, as autoridades ainda não deram como concluído o processo de busca por mais corpos. Até agora, já foram atribuídos 80 óbitos à passagem do furacão Ian pela costa leste dos EUA, mas o número pode aumentar, admitem as autoridades locais.

Milhares de pessoas viram as suas habitações destruídas, e outras tantas continuam sem eletricidade. Eric Silagy, CEO da Eletricidade e Energia da Florida, espera que a corrente elétrica seja restaurada na totalidade até sexta-feira. O Presidente norte-americano, Joe Biden, visita esta quarta-feira o Estado americano.

Para além da Florida, o furacão Ian atingiu ainda outros Estados mais a norte, como a Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Virgínia. Deixando, também aí, um rasto de destruição.