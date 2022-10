Países Baixos vão abater mais de 100 mil galinhas para conter surto de gripe das aves

O Governo dos Países Baixos anunciou esta terça-feira que vão ser abatidas cerca de 102 mil galinhas, numa quinta no norte do país, para conter a propagação de gripe das aves.

A decisão surge depois de ter sido detetada uma estirpe altamente infeciosa da gripe aviária na quinta da cidade de Kiel-Windeweer.

De acordo com o executivo, em setembro, foram detetados no país 15 casos desta estirpe letal, após dezenas de casos no início do ano.

De acordo com um alerta do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), a época epidémica de 2021-2022 de gripe aviária é a maior de sempre na Europa, com uma extensão geográfica inédita a 37 países, incluindo Portugal.

Os dados divulgados esta segunda-feira pelo centro europeu indicam que a época de gripe aviária de alta patogenicidade é a "maior observada na Europa" , com um total de 2.467 surtos em aves de capoeira, 48 milhões de aves abatidas nos estabelecimentos afetados e 187 deteções em aves de cativeiro.