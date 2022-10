Arguido agredido à entrada do julgamento de um dos piores acidentes de comboio em Espanha

Nove anos depois, o julgamento de um acidente de comboio que matou 80 pessoas e feriu 145 em Espanha arrancou esta quarta-feira com um incidente à porta do tribunal, em Compostela.

Um dos principais arguidos, o antigo diretor da segurança ferroviária, foi agredido por um dos familiares das vítimas que aguardavam pelo início do julgamento. No banco dos réus está ainda o maquinista do comboio.