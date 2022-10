Estudante de 15 anos dispara contra três colegas de escola no Brasil

Um estudante de 15 anos vítima de bullying disparou esta quarta-feira contra três dos seus colegas de turma, deixando um deles gravemente ferido, numa escola em Sobral, no nordeste do Brasil, segundo fontes oficiais.

Os três jovens feridos, um deles baleado na cabeça, foram levados para o hospital Santa Casa em Sobral, município do estado do Ceará, disse à agência espanhola Efe um porta-voz da Secretaria de Segurança do Ceará.

O adolescente suspeito de ter cometido a tentativa de homicídio foi detido, de acordo com uma declaração divulgada pela mesma agência.

O jovem tinha uma arma de fogo registada em nome de outra pessoa, com licença para caçadores, atiradores desportivos e colecionadores.

Após a detenção, o jovem foi interrogado e declarou que tinha cometido o ato "porque se sentia vítima de assédio" pelas vítimas, que eram seus colegas de turma na escola Professora Carmosina Ferreira Gomes, onde os acontecimentos ocorreram, de acordo com a Efe.

Em setembro, no estado da Bahia, também no nordeste do Brasil, um jovem de 14 anos armado com um revólver e duas facas invadiu outra escola pública, que tinha deixado de frequentar, e matou um estudante deficiente.

O adolescente foi alvejado por uma terceira pessoa enquanto tentava fugir e está sob custódia policial num hospital do município de Barreiras desde o mês passado.

Em 2019, dois antigos alunos entraram numa escola na cidade de Suzano, a cerca de 60 quilómetros de São Paulo, mataram cinco estudantes e duas trabalhadoras, e deixaram uma dúzia de feridos, antes de se suicidarem.

A pior tragédia numa escola brasileira ocorreu em 2011, quando doze alunos de um estabelecimento de ensino em Realengo, um subúrbio pobre do Rio de Janeiro, foram baleados por um homem de 24 anos, que cometeu suicídio quando intercetado pela polícia.